Sassari. Bastard Sunday di Enzo Cosimi chiude la rassegna Danza a Palazzo di Città

Mercoledì 14 novembre alle ore 21 sul palco di Palazzo di Città di Sassari, Enzo Cosimi e Paola Lattanzi portano in scena Bastard Sunday. Lo spettacolo, coreografato e diretto dallo stesso Cosimi, ritorna sulle scene a quasi 15 anni dal suo debutto, dimostrando tutta la sua potenza e l’attualità. Ispirato alla figura, all’opera e all'omicidio di Pier Paolo Pasolini, Bastard Sunday ha debuttato nel 2003. Ripresentato al Teatro di Roma nel dicembre 2015, nell’ultimo anno sta vivendo una nuova urgenza scenica, dopo la ripresa per MilanOltre, il festival che nel 2017 ha dedicato una retrospettiva al lavoro della compagnia di Enzo Cosimi. Bastard sunday amplifica e viviseziona, attraverso un’impalcatura drammaturgica, la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una complessità inedita. Interpretato da una figura femminile androgina insieme ad una figura maschile, Bastard Sunday si muove in un paesaggio astratto, sospeso, rarefatto che arriva alla fine a caricarsi di un presagio di speranza.

L’appuntamento chiude la dodicesima edizione della rassegna Danza Sassari Danza, diretta da Luigi Doddo. Martedì 13 novembre, nell’ambito delle attività collaterali alla rassegna, nello spazio per artisti S’ala, in via Asproni n. 7, si terrà una masterclass con Enzo Cosimi.

La rassegna Danza Sassari Danza è organizzata con il patrocinio degli assessorati alla cultura del Comune di Sassari e della Regione Sardegna. Per informazioni 333/8300837 o assmotusdanza@gmail.com.