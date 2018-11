Scirocco per tre giorni. Nel fine settimana crollo pauroso delle temperature

Lo scirocco che in questi giorni abbraccia amorevolmente la Sardegna arriva dall'Africa e porta con se 25 gradi. Una primavera bella e buona, niente a che vedere con l'autunno ne con metà novembre. Ma questo caldo è tutt'altro che confortante. Perchè se è vero che avremo altri 3 o 4 giorni di sole mite, è altrettanto vero che l'inverno alle porte, arriverà con una potenza tale da ribaltare le temperature in poche ore e scendere di oltre10 gradi nell'arco di 24 ore. Lo dicono gli esperti che ci avvertono: nel fine settimana inizieremo a sentire il freddo invernale. Dunque anche se sole e nuvole si alterneranno anche la prossima settimana, è vero che il freddo e i venti gelidi inizieranno a soffiare inesorabilmente. Per altro sarà un cambio repentino al quale dobbiamo prepararci. Per fine novembre è prevista infatti la prima ondata influenzale.