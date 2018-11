Mirandolina, un inchino doveroso alla pièce che ha riempito il teatro civico di Alghero

Sold out anche per il serale di sabato, che rientra nella rassegna “Sere d’Inverno” studiata dalla stessa compagnia per allietare le lunghe serate invernali al Civico Teatro di Alghero.





Prossimo appuntamento il 19 e 20 novembre in matinée con lo spettacolo per ragazzi Ci serve una favola aperto agli studenti delle scuole ma anche a tutti gli appassionati del genere. Tutte le rappresentazioni teatrali sono proposte con bigliettazione ridotta per studenti e over 65, con gratuità per gli insegnanti accompagnatori e con possibilità di abbonamento sia per la rassegna ‘Sere d’Inverno’ che per la rassegna di teatro didattico “Colazione fuori banco”. Per informazioni e prenotazioni Teatro d’Inverno risponde al numero 3885721808 (LUN-VEN dalle h10:00 alle h12:30 e SAB dalle h16:00 alle h19:00)













Grande successo per Mirandolina, la locandiera lo spettacolo della Compagnia Teatro d’Inverno andato in scena la scorsa settimana al Civico Teatro di Alghero. I quattro matinée per le scuole e lo spettacolo serale che ha avuto luogo sabato scorso, hanno registrato il tutto esaurito, restituendo agli antichi fasti un luogo e un genere, quello della commediaitaliana, per anni orfano del suo grande pubblico. Questo è sicuramente uno degli obiettivi del TxT - teatro per tutti, ambizioso progetto con il qualela Compagnia Teatro d’Inverno, vincitrice del bando RAS POR-FESR Culture_Lab, si auspica di presentare agli algheresi il Civico Teatro sotto una nuova veste per restituire loro un bene storico così prezioso e unico riportandolo al suo ruolo originario di “casa della cultura e dell’arte”, simboloidentitario di una comunità. Lo spettacolo inserito all’interno della rassegna di teatro didattico “Colazione fuori banco” è stato seguito da un pubblico di studenti entusiasti che, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno potutogodere di un allestimento tratto dal famosissimo testo goldoniano che ha segnato una vera e propria rivoluzione nel teatro italiano del 1700.Un allestimento sicuramente originale quello studiato dalla Compagnia Teatro d’Inverno, che pur mantenendo fede al testo goldoniano e rispettando il susseguirsi degli eventi della commedia originale ha voluto esaltare maggiormente il ruolo della protagonista femminile capace, al pari di una vedova nera, di ordire una vera e propria trama nella quale verranno intrappolati i personaggi maschili dell’opera, manovrati come delle pedine di una scacchiera. Applauditissimi tutti gli interpreti dello spettacolo che ha visto in scena Stefania Ambroggi, Antonello Foddis, Gianfranco Corona, Giuseppe Ligios, Carlo Valle, Maria Antonietta Caria e Elisabetta Dettori.