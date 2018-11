Il 9 novembre 2018 nasce a Sassari il "Movimento civico L' Azione"

Il Movimento nasce dalla voglia di affermare a Sassari il vero civismo, quello fatto dalla gente e da tutti i cittadini che hanno voglia di mettere a disposizione competenze , esperienza, professionalità ma soprattutto idee nuove e utili per la città e per il suo riscatto.

L'Azione si colloca nell'area di centrodestra, insieme a tutti i partiti e movimenti civici che si riconoscono in quello schieramento.

Il progetto parte già con un "Manifesto Politico" di ben 12 pagine, con altrettanti punti tematici e relativi "dipartimenti", cruciali per la ri-costruzione della città, che vanno dalla Sanità, alle politiche giovanili, passando per il territorio, sicurezza, degrado, commercio, tutti argomenti da migliorare e perfezionare insieme ai cittadini.

L'invito che il neonato movimento rivolge a tutti i sassaresi, è quindi quello di diventare finalmente parte attiva del futuro della città, in vista delle prossime elezioni amministrative. Il Coordinamento è formato da Francesco Chessa - Coordinatore cittadino e provinciale Pietro Pedoni - vice Coordinatore e responsabile della comunicazione Alessandro Ogana - Segretario e Tesoriere