Ad Alghero, grande successo per “Come d’incanto”, l’evento dedicato ai futuri sposi

Hanno partecipato all’evento la wedding planner Maria Antonietta Manca, il negozio di abbigliamento Point Shop, l’atelier Diadema spose, lo stilista Francesco Peana, la flower designer Stefania Cerri di Ikebana l’arte del fiore, l’hairstylist Giovanna Busi di centro degradè joelle, la make up artist Valeria Boncoraglio, il Ristorante Villa Loreto, la Cake designer Stefania Tagliarini di Le dolci creazioni di Steffy, i musicisti Riccardo e Dario Pinna, Il negozio SpanoBeauty, il salone di bellezza E.B. nails center di Barbara Era, l’orefice Marco Currò di Yagodesign, la fotografa Vittoria Urgeghe, il videomaker Andrea Tedde e il negozio IdeaGrafica.





















Si è svolta Domenica 11 Novembre, con grande successo, la prima edizione di “Come d’incanto”, l’evento che mostra le nuove tendenze e proposte matrimoniali ai futuri sposi. La serata ha avuto inizio alle ore 17:00 presso il negozio Point shop di Alghero in via XX Settembre 10, angolo via Sassari. Modelli in abiti da cerimonia hanno animato le vetrine circondati da centinaia di acchiappasogni e composizioni floreali bucoliche creando un atmosfera magica dall’anima gipsy.“Lo stile boho chic è uno degli stili che vedremo nei matrimoni dell’anno prossimo, uno stile che ha alla base concetti propri della filosofia hippie: amore, pace e fratellanza vissuti in piena libertà ” spiega la wedding designer e organizzatrice dell’evento Maria Antonietta Manca “Gli sposi saranno immersi nella semplice maestosità della natura circondati da oggetti fai da te ed ecosostenibili”.La serata ha visto il suo proseguimento con la presentazione del libro “I racconti delle spose” della famosa make up artist Valeria Boncoraglio. I numerosi visitatori hanno partecipato in maniera attiva all’evento in un clima di festa, tra buon cibo e musica a tema. È stata una piacevole serata che si è contraddistinta per la sua eleganza.