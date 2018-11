Rete ospedaliera, Ganau, Lotto, Meloni e Cacciotto scrivono a Pigliaru e Arru

«Occorre aumentare i posti letto di nefrologia e gastroenterologia – aggiungono – rimodulare la distribuzione di quelli di otorinolaringoiatria tenendo conto che è necessario garantire la presenza della specialità nel presidio di Alghero – Ozieri. Entro la fine dell’anno –sottolineano – occorre inoltre aprire la rianimazione dell’ospedale di Alghero, imprescindibile per il riconoscimento di DEA di I livello e potenziare così l’assistenza territoriale. In merito alla vertenza del Policlinico sassarese – concludono – si auspica un’immediata soluzione che scongiuri ogni chiusura anche temporanea della struttura con i mantenimento degli 88 posti letto previsti nel piano di riordino della Rete ospedaliera».















«Nella definizione e approvazione finale del documento di riconversione dell’offerta assistenziale degli ospedali pubblici e privati e della ripartizione dei posti letto ospedalieri nell’area del Nord – ovest della Sardegna, la giunta tenga conto delle osservazioni emerse in commissione e negli incontri sul territorio».Lo scrivono il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau e i consiglieri regionali Luigi Lotto, Valerio Meloni e Raimondo Cacciotto in una lettera inviata oggi pomeriggio al presidente Pigliaru e all’assessore Arru.Il presidente Ganau e i consiglieri regionali del sassarese suggeriscono alla giunta di valutare l’opportunità di aumentare i posti letto di cardiochirurgia riportandoli a valori più adeguati, di aumentare quelli di chirurgia generale, ortopedia e traumatologia. Secondo i rappresentanti del territorio sassarese il numero dei posti letto nell’area del Nord – ovest dell’isola e in particolare quelli dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, risultano sottostimati rispetto alle reali esigenze espresse dal territorio.