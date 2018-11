Policlinico, il commento del sindaco Nicola Sanna:"Abbiamo lavorato tutti per arrivare al risultato"

Riportiamo la dichiarazione ufficiale del sindaco di Sassari Nicola Sanna sul Policlinico:



“La vertenza del Policlinico si è avviata sul binario positivo - dichiara il sindaco Nicola Sanna alla conclusione del vertice in Prefettura -. I nuovi soggetti imprenditoriali hanno confermato la volontà di rilevare la struttura e di farsi carico degli investimenti e dei livelli occupazionali. La Regione all'atto dell'impegno formale del nuovo soggetto, che sarà formalizzato nei prossimi giorni, si è detta disponibile a valutare la sospensione temporanea della revoca, per le parti della struttura a rischio limitato. Abbiamo lavorato tutti per convergere sul risultato atteso dalla città, dal territorio e dalla stessa regione”.