L'Asinara isola d'Europa

Due giornate interamente dedicate alla storia dell'Europa, alla fine del primo conflitto mondiale e alla nascita degli stati nazione e che metteranno l'isola dell'Asinara, protagonista suo malgrado, al centro di quella fase di profondo cambiamento in atto in quegli anni nel vecchio continente.Saranno questi i temi del convegno “Asinara isola d'Europa”, in programma il 16 e 17 novembre nella sala conferenze del museo della Tonnara di Stintino. L'appuntamento arriva a coronamento di un lungo percorso, avviato dall'amministrazione comunale stintinese nel 2013 con il progetto per le “Commemorazioni di pace: i profughi serbi e i prigionieri austroungarici nell’isola dell’Asinara durante la prima guerra mondiale”, avviato in occasione del centenario della Grande Guerra. Un progetto che assieme al Comune di Stintino, capofila dell'iniziativa, vede coinvolti anche il Comune di Porto Torres, il Parco nazionale dell’Asinara, l’Università di Sassari, Dipartimento di Microbiologia diretto dal professor Salvatore Rubino, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la collaborazione della Camera di commercio del Nord Sardegna e della Fondazione Banco di Sardegna.



Un lavoro che, secondo gli obiettivi comuni, ha mirato a tramandare la memoria storica di uno degli eventi tra i più tragici della Grande Guerra, oltre che far diventare l’Asinara e il Nord Ovest della Sardegna luogo di incontro tra popoli.La prima giornata del convegno, il 16 novembre con apertura alle ore 15, sarà così dedicata al “caso Asinara” e ai risultati sinora raggiunti nella ricostruzione delle vicende che la videro protagonista del primo conflitto mondiale e testimone della complessa stratificazione linguistica e nazionale dello spazio europeo.



La seconda giornata del convegno, il 17 novembre con apertura elle ore 9, guarda sia alla commemorazione della fine della prima guerra mondiale nel 1918 che al “periodo interbellico” nel quadro del novecento europeo: la nascita degli stati-nazione dopo il crollo degli imperi e il fallimento del primo progetto di cooperazione e coesistenza pacifica in Europa.



Al convegno sono attesi relatori dell'Università di Sassari, della Soprintendenza MiBac per le provincie di Sassari e Nuoro, del Parco nazionale dell'Asinara, dell'Istituto lessicografico storico di Zagabria. Quindi ancora del Comitato sardo del centenario della Grande Guerra, del Laboratorio di Storia di Rovereto, dell'Università di Cassino, di ricercatori indipendenti, di studiosi del Centro studi sulla civiltà del mare, dell'Università di Corte e dell'Istituto delle lettere Catalane. E ancora dell'Università di Cagliari, della “Bohemia Troppau” rappresentanza della minoranza tedesca in Boemia e Silesia, dell'Unione Federale delle Nazionalità Europee, dell'Istituto di Storia dell’Europa Orientale dell'Università di Vienna, dell'Accademia delle Scienze e delle Arti Slovena, e del “Külső Magyarok” Media Provider per le Minoranze Ungheresi all’estero