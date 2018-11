Borgate scollegate al centro città, intervento di Manuel Alivesi sulla linea atp

Raggiungere la città dalla periferia con i mezzi pubblici è una chimera? Intervento del consigliere Manuel Alivesi sui collegamenti con la borgata di Campanedda:



"Da molti anni oramai i residenti nelle Borgate Sassaresi di Campanedda, ma anche di Totubella, La Corte, Palmadula ed anche il resto del vasto agro di Sassari, hanno piu volte esortato l’Amministrazione comunale a programmare l’estensione delle linee dei tram cittadini verso i vari centri abitati dell’agro. In particolare modo in questo mandato piu volte abbiamo chiesto al Primo Cittadino di provvedere alla programmazione, di concerto con i vertici ATP e soprattutto con l’assessore regionale ai trasporti, di un progetto volto a consentire un valido, costante e continuativo sistema di collegamento delle Borgate con il Centro Città con l’ausilio dei mezzi pubblici cittadini.



Riteniamo che una amministrazione che ha a cuore i residenti nelle borgate deve innanzitutto permettere a tali cittadini di sentirsi tali ovvero di garantire, soprattutto ai piu giovani ed a quelli che non dispongono di un mezzo proprio, di poter raggiungere quotidianamente e costantemente il centro urbano. E’ per tali ragioni che abbiamo ritenuto di dovere proporre al Sindaco la necessità di disporre finalmente un progetto che possa garantire il quotidiano collegamento, cosi come già avviene per la nota Borgata di Saccheddu. Sulla base delle numerose istanza, giunte in particolar modo da parte dei residenti nella Borgata di Campanedda, abbiamo presentato una apposita interpellanza al Sindaco affinché intervenga con decisione ed in modo fattivo con la programmazione del progetto di collegamento della Borgata con il Centro Città."