Una giornata con il sindaco di Sassari, oggi il primo incontro

Ha preso il via oggi l'iniziativa “Una giornata con il sindaco”, che vede coinvolti ragazze e ragazzi tra i 16 e i 28 anni. Nicola Sanna ha accolto a Palazzo Ducale Giovanni Zuri, studente di 18 anni che frequenta l'Itas, Istituto Tecnico "Salvator Ruju" di Sassari. Il giovane, nell'arco dell'intera mattinata, ha affiancato il sindaco nei suoi appuntamenti, osservando così da vicino il funzionamento della macchina amministrativa.



Il progetto proseguirà a cadenza settimanale e vedrà coinvolto un giovane alla volta. Per candidarsi è necessario scrivere una mail a informagiovani@comune.sassari.it o recarsi negli uffici dell'Informagiovani in piazza Santa Caterina il lunedì, martedì, giovedì, e venerdì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 10 alle 13, il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.