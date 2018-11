A Sassari e Alghero tre chiusure notturne a seguito dei ritardi Enas nell'intervento sull'acquedotto

Alghero: stanotte e domani notte dalle 24 alle 4

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

























L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha terminato nella tarda nottata di ieri i lavori di riparazione sul proprio acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo. Poco prima della mezzanotte, con cinque ore di ritardo rispetto a quanto aveva preventivato dall’Enas (le proprie squadre avevano in programma un intervento, ma durante la serata hanno dovuto eseguire una seconda riparazione - LINK), l’Ente acque della Sardegna ha riavviato gradualmente l’alimentazione dei tre impianti.Le squadre di Abbanoa, sia i tecnici nei potabilizzatori sia gli operatori di rete, hanno lavorato h24 per limitare i disservizi. Stamattina l’erogazione è stata ripristinata regolarmente in tutti i centri interessati. E’ necessario, però, aumentare i livelli nei serbatoi di Alghero e di via Milano a Sassari con una serie di chiusure notturne programmate negli orari di minore consumo e quindi di minor disagio per l’utenza. Le chiusure saranno effettuate secondo il seguente calendarioSassari-via Milano (quartieri Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Tingari, Valle Gardona e Gioscari): stanotte, domani e venerdì notte dall’una alle 4.Le manovre in rete effettuate e l’utilizzo delle scorte disponibili negli altri serbatoi hanno consentito di ripristinare l’erogazione h24 negli altri quartieri di Sassari, a Porto Torres, Stintino e Castelsardo.