Christian Solinas vice presidente Vicario della Commissione d'inchiesta Antimafia

Riportiamo la nota stampa del Psd'az all'indomani della nomina di Christian Solinas a Vice presidente Vicario della commissione bicamerale d'inchiesta antimafia:







La Sezione del PSd’Az di Sassari, Futuro e Indipendenza, esprime ampia soddisfazione per l’elezione di Christian Solinas a Vice Presidente Vicario della Commissione bicamerale d’inchiesta Antimafia. L’importante e prestigioso incarico affidato al Segretario Nazionale del Partito Sardo d’Azione è il riconoscimento delle elevata saggezza istituzionale di Christian Solinas e dell’alto valore politico dell’accordo siglato con la Lega di Matteo Salvini. Abbiamo sempre affermato che non è la rappresentanza numerica a fare la differenza in un consesso parlamentare, ma bensì la qualità e la profondità del ragionamento politico che esprime l’eletto, ed il Senatore Solinas rappresenta appieno questo concetto.