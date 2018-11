Alghero. Al Miramare Tieni il Tempo - 883 Tribute Band e Cabbijos

Nella Riviera del Corallo come in tutta la Sardegna è il momento delle tribute band, progetti musicali che omaggiano un celebre artista o un gruppo famoso. In questo tipo di gruppi la qualità dei musicisti sul palco è davvero fondamentale anche e soprattutto perché il pubblico che richiamano è formato da veri e propri fan ed esperti conoscitori dell’artista che si vuole omaggiare. La direzione artistica del Miramare Gastro & Music Pub in questo settore degli eventi dal vivo è stata lungimirante e già durante la scorsa stagione ha organizzato Friday Tribute Night, una rassegna a cadenza settimanale che ha portato ad Alghero l’esibizione delle migliori tribute band made in Sardegna. Quest’anno invece le tempistiche di Friday Tribute Night sono più lunghe, le tappe bisettimanali, ovviamente sempre di venerdì e lo start è stato dato il 2 di novembre con SolivEros, band sarda di tributo ad Eros Ramazzotti che mette insieme alcuni dei migliori musicisti del nord dell’Isola.



Il secondo appuntamento va in scena questo venerdì, 16 novembre, quando sul palco del locale di Pizza Sulis si esibiranno Tieni il Tempo. La tribute band cagliaritana degli 883 e Max Pezzali che ormai dal 2012 riempie le più importanti piazze e i club più esclusivi della Sardegna arriva ad Alghero in versione trio acustico. Quello messo in scena da Tieni il Tempo è uno spettacolo perfetto, curato in ogni particolare e che ha portato i musicisti isolani a condividere il palco con artisti del calibro di Gabry Ponte, Bianca Atzei, Dear Jack, Moreno o i comici di Zelig e Colorado Cafè. In scaletta ovviamente tutte le hits, dagli esordi con Mauro Repetto fino alla straordinaria carriera da solista di Pezzali magistralmente interpretato da Emanuele Sulis ormai apprezzato dal pubblico come il Max sardo.



Sabato 17 invece il concerto dei Cabbijos, il gruppo turritano capitanato dall’irriverente Gavino Depalmas con Antonello Bazzoni alla chitarra, Marcello Perra al basso e Paolo Canu alla batteria. Il repertorio è quello storico della band e che in questi dieci anni li ha fatti apprezzare in tutta la Sardegna, sonorità pop-rock, ironia e coinvolgimento del pubblico le caratteristiche del loro successo. I due eventi sono a ingresso libero.