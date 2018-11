Alghero. Parcometro in città "Not by rest" E i turisti piegati dalle risate per le vie del centro

Da qualche tempo i parcometri di Alghero danno i numeri. Alcun invece non danno resto. E siccome doverlo spiegare a tutti coloro che devono parcheggiare sarebbe un lavoro, qualcuno ha pensato bene di scrivere sulla colonnina il messaggio per l'utenza: "Non da resto". Visto che ancora qualche turista capita in Riviera nel mese di Novembre, era giusto ribadirlo anche in inglese. "Not by rest". Oh my God direbbe qualcuno! Ve la ricordate l’esilarante sequenza di Totò, Peppino e la malafemmina, con Totò, in piazza Duomo a Milano, che si rivolge al vigile con la frase «Noio volevan savuar l’indiriss, ia?». Frase in perfetta sintonia con il modo tutto italiano di trascrivere le parole francesi – “savuar” invece di savoir o “parchet” invece di parquet. Bene, chi ha scritto "Not by rest" sicuramente dev'essere parente di Totò.