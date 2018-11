Nicola Sanna ha incontrato questa mattina a Palazzo Ducale Alessandro Medas, aggredito in via Solari

«In conclusione tengo a sottolineare – aggiunge il sindaco – che gli episodi verificatisi a Sassari sono sporadici e che l'attenzione è costante sulle politiche di sicurezza».













Il sindaco Nicola Sanna ha incontrato questa mattina a Palazzo Ducale Alessandro Medas, aggredito martedì scorso in via Solari.«Ho voluto esprimere personalmente la vicinanza mia e dell'amministrazione al signor Medas per l'episodio di cui è stato vittima – commenta il primo cittadino».«Un episodio violento – continua – che come tale va condannato e certamente non sottovalutato. Sappiano che la Polizia di Stato è intervenuta tempestivamente e che sta lavorando per assicurare alla giustizia i colpevoli, che nella sera di martedì hanno avuto la complicità del buio, a causa del guasto temporaneo di una centralina. L'illuminazione pubblica è stata ripristinata e la zona è presidiata dalle forze dell'ordine, come il resto della città».