Il Canopoleno, un'eccellenza nella formazione classica sassarese

Lo scopo dell'analisi di eduscopio.it, ogni anno suscettibile di variazioni, conviene ricordarlo, è quello di fornire in forma sintetica -ed esaustiva- i dettagli relativi alle fonti dei dati utilizzate, alle ipotesi e alla logica alla base delle scelte di metodo analitiche, oltre risultati di stima delle performance delle scuole. Perché è sempre meglio conoscere prima di scegliere il proprio percorso di studi. E i numeri parlano chiaro.













L’apprendimento è un processo complesso capace di far sedimentare le conoscenze e le competenze acquisite, che prendono spunto da solide basi formative. Il reale valore dell’istruzione ricevuta a scuola si manifesta proprio quando ci si trova davanti alla complessità di un caso concreto e si è in grado di trovare i giusti percorsi di problem solving. Per questa ragione, all’istruzione secondaria è richiesto di individuare le migliori condizioni per le quali gli studenti possano intraprendere con successo i propri percorsi di vita e professionali.Ogni anno, circa il 58% dei diplomati italiani sceglie l'università come proseguimento fisiologico del proprio iter formativo. Una media che nasce da una profonda differenziazione tra indirizzi di istruzione secondaria di secondo grado e può oscillare tra il 91% di iscrizioni per i diplomati del liceo classico e il 15% di transizioni per quelli dell’istruzione professionale. Giusto per fare un esempio.Lo evidenzia l'analisi di eduscopio.it che, anche quest'anno, si rivela quantomai puntuale e vede a Sassari, il Liceo Classico del Canopoleno primeggiare con un ottimo indice di valutazione, pari al 64,47.All'università, i diplomati dell'istituto di Via Luna e Sole per l'83 per cento si immatricolano e superano il primo anno, solo il 5% non lo supera e l'11 per cento decide di non intraprendere percorsi universitari. Dati nettamente positivi rispetto alle medie regionali relative allo stesso indirizzo che si concretizzano in un indirizzo di studi successivo di tipo scientifico per il 21,5%, giuridico-politico per il 20,8% ed umanistico 15,4% e via via tutti gli altri. In larga misura i diplomati del Liceo classico del Canopoleno scelgono l'università sassarese (69,1%) ma quasi il 7% puntano sul Politecnico di Torino, il 6 per cento fa rotta su Cagliari e il 4 opta per Bologna."Il risultato è degli studenti, delle loro famiglie e della grande professionalità dei docenti - dice la preside dell'Istituto sassarese, Giovanna Contini- di un gruppo che capace di creare le condizioni per una crescita propositiva e critica."