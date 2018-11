Alghero e Valencia più vicine. Accordi tra País Valencià e Riviera del Corallo

Alghero e i paesi catalani ancora più vicini. Comune di Alghero, Parco di Porto Conte e istituzioni valenciane nei giorni scorsi si sono incontrati a Valencia, dove l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva ha partecipato ad una serie di appuntamenti finalizzati a programmare attività di interscambio culturali ed economici tra le due comunità. Alla visita istituzionale ha partecipato il membro del cda del Parco Salvatore Mulas. La delegazione algherese ha incontrato a Palau de Cerveró Rafa Castelló, direttore di Politica Linguistica de la Universitat de València, con il quale si è programmato una serie di scambi tra studenti dei due territori e tra il Parco di Porto Conte e il Parco naturale de l’Albufera. Successivamente, nella sede di plaça Cisneros si è tenuto l’incontro con Enric Morera, Presidente del Consiglio regionale, les Corts Valencianes. Nel corso della stessa giornata inoltre, la visita si è spostata presso l’Ajuntament de València, con l’incontro con Glòria Tello, Assessora alla cultura, Sergi Campillo Assessore alle politiche linguistiche. In particolare, con il Presidente Morera, Raniero Selva ha concordato sull’approfondimento dei rapporti per consolidare le basi di una relazione proficua sotto diversi aspetti: da quello culturale a quello economico. País Valencià e Alghero si avvicinano. In programma il ricambio della visita ad Alghero da parte dei rappresentanti istituzionali.