Amianto e responsabilità penale, incontro-dibattito a Sassari

di SSN

E' in programma domani, venerdì 16 novembre alle ore 15,30, nella sala conferenze dell'Ersu in via Coppino a Sassari l'incontro su "Amianto e responsabilità penale". Il dibattito e le analisi saranno introdotte dagli interventi di Pasquale Fadda, Presidente AIGA – Sezione di Sassari, Mariano Mameli, Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari, Salvatore Marinaro, Presidente del Tribunale di Sassari-Sezione Penale- Gian Paolo Demuro, Professore ordinario di Diritto Penale Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Sassari e Mario Ara, VicePresidente nazionale di Conflavoro PMI.



All'incontro prenderanno parte Stefano Massera, Geologo, esperto di sicurezza e salute sul lavoro la cui relazione verterà su “Amianto: la fibra incorruttibile e il suo indiscriminato impiego in ambito civile e industriale”, Massimiliano Oggiano che analizzerà le “Le criticità sulla prova dell’elemento oggettivo e soggettivo nei processi penali per esposizione ad amianto”, Sergio De Luca, Giudice del dibattimento, Tribunale Penale di Sassari il cui intervento avrà come fulcro il “Nesso causale, leggi scientifiche e statistiche di copertura”. Modererà gli interventi Giulia Manca, del Direttivo AIGA Sassari.