Festività invernali, Porto Torres punta su “La Befana in Piazza” con il musical show

L'Amministrazione comunale confermerà e consoliderà La Befana in piazza con il musical show dedicato al mondo dei cartoons, arricchito da diverse novità. La Giunta comunale ha stanziato le risorse per il tradizionale appuntamento del sei gennaio, spettacolo di punta delle festività invernali, e per gli addobbi luminosi in Piazza della Consolata e in Piazza Umberto I. Il Palazzo del Marchese nel mese di dicembre sarà sede di mostre d'arte, mentre i locali del Faro, in piazza Garibaldi, potranno essere concessi ad associazioni di volontariato per attività benefiche.



«Con le risorse a disposizione – sottolinea l'Assessora alla Cultura, Mara Rassu – abbiamo dovuto fare una scelta basata anche su quanto riscontrato negli eventi organizzati a Natale negli anni passati, per i quali il seguito di partecipanti non è stato quello atteso e, soprattutto, non dimensionato alle spese pubbliche sostenute. Avevo anticipato le motivazioni alla Commissione competente e avrò modo di illustrare i dettagli anche in una prossima riunione. Abbiamo preferito indirizzare i fondi verso investimenti che avranno una sicura ricaduta d'immagine sulla città e sull'Asinara, come ad esempio la promozione turistica in aeroporto, ma abbiamo fortemente voluto conservare La Befana in piazza, un appuntamento storico e di successo nato proprio a Porto Torres e rilanciato lo scorso anno con una tipologia di spettacolo dedicata ai bambini e alle famiglie che ha registrato un enorme successo. Lo show sarà un grande contenitore di divertimento grazie alla parata dei cartoons, alla musica dal vivo, ai filmati sui mega schermi, ai giochi e alle figuranti travestite da befane che distribuiranno i dolci in piazza. Si è scelto di indirizzare gli sforzi su un evento caratterizzante che promuoveremo anche con una campagna sulle emittenti radio locali, assieme a eventuali altri appuntamenti di rilievo proposti dalle associazioni. Sappiamo già che diverse attività commerciali si stanno mettendo in moto per realizzare delle iniziative durante il periodo natalizio. Ci auguriamo che questa ritrovata sinergia, iniziata in estate con La Notte Colorata, possa portare tante novità e forme d'intrattenimento di richiamo, non solo a Natale». Le opere d'arte e l'artigianato troveranno casa a dicembre al Palazzo del Marchese. «Ci faremo carico delle aperture dello stabile per ospitare le mostre degli artisti locali valorizzando la loro opera e i manufatti a tema natalizio. Invito pertanto gli interessati a presentare domanda non appena verrà pubblicato l'avviso. I locali di Piazza Garibaldi – conclude l'Assessora – saranno, invece, riservati alle associazioni che soprattutto nei periodi di festa svolgono lodevoli attività per sostenere le persone disagiate».