Anas. Riaperta al traffico la strada statale 200 dell'Anglona

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.













Anas ha riaperto al traffico la strada statale 200 “dell’Anglona”, chiusa il 29 ottobre scorso a causa di una frana all’altezza del km 29,000, nei pressi di Castelsardo.La riapertura è stata possibile grazie alla conclusione delle operazioni di disgaggio e rimozione dei massi instabili presenti sul versante.