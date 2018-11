Anas. Da lunedì lavori nella ss 131 nei territori comunali di Ploaghe, Florinas e Codrongia

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

















Su un tratto della strada statale 131 “Carlo Felice”, da lunedì 19 novembre saranno istituite limitazioni al traffico per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione delle pavimentazioni, in provincia di Sassari.Nel dettaglio, fino al 19 dicembre verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Cagliari, tra il km 192,450 e il km 198,450, nei territori comunali di Ploaghe, Florinas e Codrongianos. Contestualmente rimarrà chiusa la rampa di ingresso alla statale in direzione Cagliari dello svincolo Florinas-Codrongianos.Il traffico verrà deviato lungo la viabilità alternativa costituita dalle statali 597 “del Logudoro” e 729 “Sassari Olbia” a partire dalla svincolo di Saccargia.