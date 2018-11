Strada Sassari-Alghero:"Piove sul bagnato"

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento di Luigi Satta, presidente di "Sassari libera", sull'inattesa presa di posizione dei pentastellati Ministeri dell'ambiente e dei Beni culturali che che vogliono ridurre da quattro a due corsie il tratto finale della direttissima Sassari - Alghero







In un territorio già messo in ginocchio dal declassamento dell'aeroporto di Alghero a piccolo scalo di periferia, che allontana sempre più il nord ovest Sardegna dalla Penisola, davvero non si sentiva il bisogno del colpo di scure arrivato dai due ministri pentastellati sull'ultimo lotto della Sassari-Alghero, compresa, appunto, la bretella di collegamento all'aeroporto di Fertilia.