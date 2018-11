Cabeccia mette ko il Cassino

di SSN

Attacco affidato a Carboni e Marcangeli, difesa che poggia sulle spalle dei tre corazzieri Patacchiola, Cabeccia e Antonelli. Al primo affondo è subito corner biancoceleste, sugli sviluppi Palombo va in presa senza patemi. Ci prova Tribelli, bravo Garau a non rendergli la vita facile, in una gara già vivace sin dalle prime battute. Tirelli ci prova su punizione, alta sulla traversa. All'8' Camara spinge sulla sinistra e costringe la difesa a liberare in angolo: Garau para in due tempi. Il Cassino continua a correre sulla sinistra ed è aggressivo sulla mediana, mister Udassi richiama l'attenzione dei suoi. Al 26' ribelli spara alto, giallo a Garau per proteste. Fallo di Mannone al limite dell'area – giallo per lui – batte la punizione Bianchi: alto di poco sopra la traversa. Ospiti presenti ma fortunatamente non pericolosi, Sassari Latte Dolce che tenta di imbastire una manovra d'avvicinamento alla porta. In pieno recupero del primo tempo incomprensibile ed esagerato rosso a mister Udassi. Dopo 3' finisce la prima frazione. Partita frammentatissima per i continui stop. Al 59' Marcheggiani calcia in area, ma Garau è pronto a parare. Giallo per Carboni, che poi buttato giù in corsa da Mannone costringe l'arbitro a tirare fuori il secondo cartellino giallo all'ordine del giocatore: rosso e espulsione. Dentro Palmas per Carboni, al 23' Marcheggiani costringe Garau al miracolo dalla brevissima distanza, dentro anche Scognamillo e risultato che non si sblocca. Al 19' però cambia il copione: punizione dalla destra, parabola che incoccia alla perfezione la testa di Cabeccia per l'1-0 biancoceleste. Spazio a Gianni, poi dentro anche Gadau con Piga che esce dal campo dopo una botta. Incursione di Pireddu stoppata da Palombo, cinque minuti di recupero. Ammonizione per Centra, fischio finale: vittoria pesante per i biancocelesti.



Sassari Latte Dolce: Garau, Pireddu, Patacchiola, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Piga (32' st Gadau), Masala (23' st Gianni), Marcangeli (25' st Scognamillo), Carboni (18' st Palmas), Tuccio. A disposizione: Sortino, Ravot, Daga, Sartor, Scanu. All. Stefano Udassi

Cassino: Palombo, Mannone, Carcione, Ricamato, Tirelli, Tribelli, (35' Zegarelli), Camara, Tomassi (25' st Centra), Marcheggiani, Darboe (25' st Prisco), Nocerino. A disposizione: Della Pietra, Brack, Reali. All. Corrado Urbano

Arbitro: Samuele Andreano di Prato

Assistenti: Dario De Cristofaro di Rovereto e Marco Toce di Firenze

Reti: 29' st Cabeccia