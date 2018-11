Meteo, lunedì di moderata criticità per rischio idrogeologico. Ad Alghero scuole chiuse

di SSN

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile comunica che

dalle ore 3 del mattino di domani lunedì e fino alla mezzanotte si prevede il livello di MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO (Arancione) localizzato sulle zone di allerta, ovvero Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Gallura, Logudoro.



Potranno verficarsi spiega la Protezione civile in una nota: danni diffusi e allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati, reti infrastrutturali e attività antropiche interessati da frane o da colate rapide, alle opere di contenimento, regimazione ed attraversamento dei corsi d’acqua, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti artigianali, industriali e abitativi situati in aree inondabili; interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e/o a valle di frane e colate detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico; pericolo per la pubblica incolumità e possibili perdite di vite umane.



Scuole di ogni ordine e grado chiuse nella giornata di lunedì 19 novembre ad Alghero. Lo dispone l'ordinanza alla firma del sindaco Mario Bruno, in seguito all'avviso di condizioni meteorologiche avverse - codice arancione - diramato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Sardegna.