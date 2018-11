Amianto e responsabilità penale.

L'analisi in un convegno a Sassari

di SSN

La responsabilità penale che deriva dall' esposizione dei lavoratori all'amianto è stato l'interessante quanto attuale argomento dell'incontro organizzato dalla sezione di Sassari dell’associazione italiana giovani avvocati (Aiga) in collaborazione con Conflavoro Pmi. Numerosi gli interventi nel corso deI convegno che ha coinvolto avvocati ed imprese in prima linea sul tema.



Un'analisi che partendo dalle situazioni che si sono create dall’esposizione a fibre nei siti inquinati con presenza di amianto, allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto ha intercettato le problematiche che coinvolgono aziende e privati sotto il profilo penale.



In prospettiva l'avvio delle bonifiche potrebbe rappresentare un duplice vantaggio in termini di salvaguardia ambientale e della salute dei lavoratori oltre a rivelarsi un'opportunità per le imprese che operano nel settore.