Cento giovani canottieri per il trofeo Laria a Bosa

Il trofeo Laria rimarrà per sempre a Bosa. Il trofeo giunto alla 40^ ed ultima edizione, voluto dalla famiglia Laria, da sempre vicina al circolo canottieri Sannio e organizzato dal circolo bosano, è stato vinto dallo stesso circolo. Alla gara, da sempre rivolta alle categorie giovanili, hanno partecipato oltre 100 giovani canottieri provenienti da tutta la Sardegna. La manifestazione è stata, nel corso degli ultimi 40 anni il palcoscenico per appassionanti gare sprint sul campo di gara del fiume Temo, protetto dalle condizioni meteorologiche non sempre favorevoli per gli sport acquatici; infatti anche in una giornata di forte grecale i canottieri più giovani hanno potuto dare spettacolo nello spazio del fiume antistante il circolo bosano. Sono stati tanti gli atleti all'esordio, come da tradizione della gara bosana. Interessanti e divertenti sfide nelle gare delle categorie giovanili già agonistiche: un esempio sono il singolo junior maschile vinto dal bosano Giovanni Cossu, i singoli femminili junior vinti, nelle due batterie, da Martina Pischedda della Canottieri Ichnusa e da Gloria Avellino del Sannio. Prossimo appuntamento domenica 25 novembre per il recupero dei campionati sardi in programma al lago Omodeo.