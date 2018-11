Confartigianato sulla 4 corsie: "Pronti alla mobilitazione"

capite di 10.778 euro.













“Il completamento della Sassari-Alghero è fondamentale per lo sviluppoeconomico, non solo della Nurra, ma dell’intera Sardegna. Le impreseche rappresentiamo sono fortemente preoccupate per l’impatto negativoche una eventuale interruzione della realizzazione della 4 corsiepotrà avere sull’intera provincia di Sassari: pagano le tasse cometutti ed è un loro diritto avere collegamenti sicuri ed efficienti”.E’ chiaro e netto il pensiero di Confartigianato Imprese Sassari,espresso dalla Presidente Provinciale, Maria Amelia Lai, e dalPresidente della sede zonale di Alghero, Antonio Stellato, in meritoallo stop della quattro corsie Alghero-Sassari e al presidiopermanente dei Sindaci di Alghero e Sassari.“Le realtà artigiane, così come il resto delle attività produttive,nonché i cittadini del nord ovest dell’Isola - continuano Lai eStellato - non potranno e non dovranno accettare questo stop. Perquesto, le nostre imprese, si uniranno al presidio permanente che leAmministrazioni Territoriali hanno organizzato per sensibilizzarel’opinione pubblica e il Governo Nazionale”.“Nei prossimi giorni – rimarcano - la nostra Associazione convocherà ipropri dirigenti cittadini di Sassari e Alghero, nonché quelliprovinciali, per manifestare solidarietà alle Amministrazioni chelottano per la ripresa dei lavori e per organizzare, qualora ve nefosse la necessità, anche azioni di protesta degli imprenditori.Questa opera è strategica per la crescita per unire due poliproduttivi importanti per la crescita di un’area in cui gravitanoquasi 500mila persone, operano oltre 57mila attività produttive chedanno lavoro a più di 100mila addetti”.“Agiremo anche a livello nazionale – sottolineano la PresidenteProvinciale e il Presidente di Alghero - attraverso la nostraAssociazione chiedendo udienza in tutte le commissioni interessate everso tutti i Parlamentari della Sardegna”. “Porteremo il nostrodisagio anche a Bruxelles – conclude la Presidente Lai – infatti, conla delegazione di Confartigianato Sardegna, da oggi saremo nellacapitale belga per una tre giorni nella quale incontreremo esponentipolitici e funzionari, sardi, italiani ed europei, ai qualisottoporremo anche questo problema”.Una provincia, quella di Sassari, che lentamente tenta di uscire dauna durissima crisi.I dati, elaborati dall’Osservatorio per le PMI di ConfartigianatoImprese Sardegna, su fonte ISTAT-MISE-UNIONCAMERE per gli anni2016-2017, descrivono un tessuto produttivo con 57.706 realtà di cuiil 22,6%, ben 13.070 attività, sono artigiane. Quest’ultimo settore èstato duramente colpito anche nell’ultimo anno, avendo perso altre 282unità rispetto al 2016 quando se ne registrarono 13.352.Nell’intera provincia di Sassari, nel totale delle imprese, 30.924sono attive nel settore Servizi, 9.076 nelle Costruzioni mentre 4.134sono quelle Manifatturiere.Nell’artigianato, le Costruzioni sono quelle più rappresentate con5.164 realtà (il 39,5% di tutte le attività artigiane), in calo di 150unità rispetto al 2016 quando se ne registrarono 5.314. Seguono iServizi con 5.126 (39,2% sul totale artigianato), anche questo in calo(di 56 unità) rispetto alle 5.182 del 2016. In calo anche ilManifatturiero: con 2.606 realtà, in rappresentanza del 19,9%dell’artigianato, il settore ha registrato una decrescita di 70 unità,contro le 2.676 registrate nel 2016. L’insieme delle attività delterritorio danno lavoro a 102.134 persone di cui ben 21.316 sonoaddetti dell’artigianato, per una dimensione media d’impresa artigianadi 2,3 (lavoratori per azienda). Il tutto insiste su una popolazioneresidente di 493.788 persone, composta da 222.673 famiglie, con unreddito imponibile totale di 5miliardi e 300milioni e un reddito pro