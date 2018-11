Like, views e applausi per un giovane cantante di Olbia che ha stregato il web con "Time to leave"

Salvatore Saba nasce ad Olbia nel 1997. Fin da piccolo la passione per la musica lo spinge a creare piccoli concertini casalinghi che lo rivedevano protagonista con un pubblico di parenti. Dopo gli studi superiori decide di lasciare la strada che aveva intrapreso nell 'istituto di geometri per partire nella città della musica, Londra. Al suo rientro si dedica maggiormente agli studi musicali, riprendendo le lezioni con la sua vocal coach Simona Farris ( gia nota per la sua partecipazione a The Voice). Dopo questo periodo di crescita personale e artistica Salvatore ha deciso di tirar fuori il suo talento, mostrando al pubblico la musica. Felice del suo primo importante lavoro musicale e del suo successo, sta già dedicando anima e corpo ad un altro progetto.





Link del video: <a href="https://youtu.be/wIHPB3s2zCU" class="targetBlank">https://youtu.be/wIHPB3s2zCU





È uscito il tre novembre il primo singolo di Salvatore Saba, giovane cantante olbiese che, con il video ufficiale ha toccato le 10.000 views su Vevo e You Tube in una sola settimana. “Time to leave” è il titolo del suo progetto che porta avanti con grande soddisfazione e che lo sta facendo emergere portando buoni risultati. Nonostante le richieste e proposte nel mercato Inglese, Saba non demorde e decide di voler fare musica in Italia, il carattere e la determinazione non gli fanno cambiare idea su cio che è convinto di voler fare per il suo futuro.Questo brano parla di amore in tutte le sue forme, o meglio di un ragazzo che soffre per amore ma che si riprende il tempo per andare via da tutto. Non viene specificato chi siano i protagonisti proprio perchè tocca tematiche importanti come il razzismo. Salvatore non crede ci sia bisogno di indagare su sesso o razza, perchè l’amore è amore a prescindere da qualsiasi sua forma o natura. Anche grazie a queste tematiche cosi forti l' uscita ha sfiorato le 25.000 views su youtube. Il video ufficiale, ideato da Salvatore stesso, è stato girato da Blue studio di Paolo Acquaviva ( direttore e regista ufficiale) e prodotto da Kaizèn (spalla destra di un noto volto nel mercato musicale) presso il K studio. La copertina del singolo è curata da Charles Carter e nel video sono presenti dei volti conosciuti in città.