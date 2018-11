Alghero. Concerto della banda e orchestra a fiati in onore di Santa Cecilia

L’ Associazione Banda musicale “Antonio Dalerci”- Città di Alghero, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e patrocinata dalla Fondazione Alghero organizza anche quest’anno il Concerto dedicato a Santa Cecilia. La Banda, allargata ad Orchestra di Fiati, proporrà il giorno 22 giovedì alle 20.30 presso il Teatro Civico, il tradizionale Concerto intitolato alla Santa patrona dei Musicisti. Il programma è vario e articolato come ormai da qualche anno la Banda ci sta abituando, con programmi e repertori di qualità e di livello che danno possibilità ai Musicisti di esprimere al meglio le proprie abilità e competenze. Ci saranno brani di effetto tratti dal repertorio classico di autori quali Johann Sebastian Bach, Gioacchino Rossini (di cui quest’anno si ricorda il centocinquantesimo anniversario della morte), e attraversando un po’ vari stili e generi si passa a due grandi del Tango come Astor Piazzolla e Carlos Gardel. Non mancheranno i grandi autori di colonne sonore tratte da film famosi, come John Williams, Nicola Piovani, Klaus Badelt, Ennio Morricone. L’ingresso è gratuito.Il Maestro Francesco Saiu dirigerà il concerto. Domenica 25 il programma proseguirà alle 10.00 con la processione per le vie del centro storico col simulacro della Santa portato dal Gruppo Parrocchiale e al rientro in Santa Maria ci sarà la SS. Messa officiata da don Angelo Cocco, parroco della Cattedrale. La funzione sarà animata dal Coro “Schola Cantorum Pietro Allori" diretta dal prof. M° Alessio Manca.