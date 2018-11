Fermato con numerose dosi marijuana, minorenne sassarese nei guai

Nella decorsa notte, una pattuglia della Polizia di Stato, appartenente al Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna” di Abbasanta, a disposizione della Questura di Sassari, per il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio in città, ha proceduto all’arresto di un ragazzo 17enne, trovato in possesso di 9 grammi di marijuana.

La pattuglia, nel corso di normale servizio di controllo del territorio, nel centro cittadino, ha notato, nei pressi dei giardini pubblici, in viale Mancini, un’autovettura con a bordo due giovani, che transitava più volte, fermandosi in più occasioni a parlare con alcuni giovani. Insospettiti da tale comportamento gli operatori hanno proceduto al controllo del veicolo. Gli agenti hanno sottoposto a perquisizione il conducente, un 19enne sassarese e il passeggero di 17 anni, che è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente risultata essere marijuana, occultata nelle tasche dei pantaloni e suddivisa in 10 involucri in cellophane. La perquisizione è stata estesa all’autovettura e all’abitazione dei due ragazzi, dove è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente ed un bilancino elettronico.

Il 17enne è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato accompagnato presso un Centro di prima accoglienza. Il maggiorenne è stato segnalato all’Autorità amministrativa per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente