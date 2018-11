Dinamo, domani in Ungheria la sfida dell’ultima giornata di regular season della Fiba Europe Cup

“Affrontiamo l’ultima partita del girone e, nonostante arriviamo in Ungheria con alcune assenze _commenta coach Esposito_ vogliamo chiudere la regular season con una vittoria. Abbiamo bisogno di vincere sia per il morale sia per recuperare la fiducia smarrita nelle ultime settimane. Scenderemo in campo a prescindere dal livello dell’avversario perché il risultato e l’atteggiamento difensivo sono gli aspetti principali da riscattare rispetto alle ultime prestazioni”.













La Dinamo Banco di Sardegna questa mattina è arrivata in Ungheria dove domani, palla a due alle 19, affronterà la sfida dell’ultima giornata di regular season della Fiba Europe Cup. Una gara importante sotto il profilo della classifica, con l’ultimo tentativo di aggancio del primo posto del gruppo H in caso di sconfitta dello Szolnoki impegnata a Leicester, e con la necessaria reazione alle ultime sconfitte.L’avversario che gli uomini di coach Esposito affronteranno a Szombathely è il Falco Vulcano: all’andata al PalaSerradimigni finì 104-69.