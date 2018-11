Sassari, modifiche alla viabilità per la verifica su ponti e viadotti

Le verifiche, compiute dal settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari, saranno effettuate utilizzando camion a pieno carico posizionati su ciascun ponte che, durante le operazioni, non potrà essere percorso dai mezzi.













Per consentire la verifica dei carichi massimi ammissibili su alcuni ponti e viadotti, venerdì 23 novembre sono previste modifiche alla viabilità. Le zone interessate saranno tre in via Milano e via Verona; dalle 9 alle 13.30 saranno chiuse al traffico, un tratto per volta, via Verona, tra via Rizzeddu e Via Milano; via Milano, tra via Gavino Pinna e via Verona, via Milano, tra via Gavino Pinna e via Ugo La Malfa.