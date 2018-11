PdS: "Arru non tocchi i pazienti del Policlinico, piuttosto vada via lui dalla Giunta"

Pubblichiamo un intervento del consigliere regionale Roberto Desini sulla situazione del Policlinico Sassarese e sulle risposte mai avute in regione dall'assessore Luigi Arru:«Da due settimane aspettiamo che l’assessore alla Sanità, Luigi Arru, risponda alla nostra interrogazione sulla delicata vicenda del Policlinico Sassarese, per il quale, in assenza dell’accreditamento regionale, revocatogli dall’assessorato, e dell’ingresso di nuovi soci, si paventa una drammatica chiusura, con 200 dipendenti messi sul lastrico e il nord Sardegna privato di servizi sanitari indispensabili». Il consigliere comunale del Partito dei Sardi, Roberto Desini, sollecita l’assessore alla Sanità a portare in aula la vertenza sul Policlinico Sassarese, in modo da informare il Consiglio su ogni aspetto della vicenda e su quello che l’assessorato sta facendo per evitare la chiusura della casa di cura sassarese e salvare 200 posti di lavoro.«L’assessore non solo ha evitato di rispondere alla nostra interrogazione, ma ha anche ignorato la richiesta di spiegare al Consiglio cosa stia succedendo e quali siano i piani della Regione in merito», continua Desini. «Oggi si è appreso che l’assessorato ha chiesto ad Ats e Aou di farsi carico dei pazienti ricoverati al Policlinico. Siamo al paradosso: nei reparti delle strutture pubbliche non c’è spazio per ospitare pazienti, spesso costretti a sostare sulle barelle, nei corridoi, e si chiude l’unica struttura privata che nel nord Sardegna garantisce un’assistenza sanitaria ai cittadini», precisa il consigliere del PdS. «Prima che un solo paziente sia spostato dal Policlinico, sarebbe bene che ad andare via fosse l’assessore, troppo occupato in questo periodo a enfatizzare l’apertura di nuove strutture a Olbia, per preoccuparsi di salvare quelle che già esistono a Sassari».