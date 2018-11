Pesca del tonno, la tutela di un'attività e le nuove leggi ministeriali

L’assessore dell’Agricoltura, competente anche per Pesca e Acquacoltura, Pier Luigi Caria ha incontrato ieri sera nella sede dell’Assessorato a Cagliari le rappresentanze delle tonnare fisse della Sardegna con cui si è confrontato sui recenti decreti ministeriali (di ottobre e novembre) che vanno a incidere sul sistema della pesca del tonno sulle tonnare fisse. “L’incontro - ha spiegato Caria - è stato particolarmente utile per chiarire i punti di vista della Regione e degli operatori e si è concluso concordando azioni da porre in essere in maniera congiunta con l’obiettivo di tutelare l’intero comparto. Si chiederà al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo, già nei prossimi giorni, un incontro congiunto con le rappresentanze della Regione Sardegna, Regione Sicilia, e alla presenza degli imprenditori che svolgono attività su tonnara fissa”.