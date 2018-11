Sassari. Giovedì si gioca con la raccolta differenziata

Rinviato di pochi giorni a causa del maltempo, giovedì 22 novembre alle 10.30 in viale Italia arriva “Giochiamocela! Insieme per la raccolta differenziata”, il quiz per mettersi in gioco sulle proprie conoscenze per un corretto conferimento dei rifiuti. In palio gadget, biglietti dell'autobus e del cinema. Giovedì dalle 10.30 la nuova campagna di comunicazione del Comune di Sassari e Ambiente Italia coinvolgerà i passanti di viale Italia in un quiz sulla raccolta differenziata. L'appuntamento è alla fermata Atp, all'incrocio tra viale Italia e via Sardegna, dove i volontari e le volontarie di “Giochiamocela! Insieme per la raccolta differenziata” sensibilizzeranno e informeranno la cittadinanza attraverso giochi e attività divertenti e non convenzionali, come il quiz. Partner della campagna, Atp, Cityplex Moderno, Fondazione Dinamo Sassari ed ecovolontari, nei prossimi mesi accompagneranno Tamalacà, ideatore del progetto per Ambiente Italia, in incursioni ludiche ed eventi in diverse zone della città per sensibilizzare alla corretta raccolta differenziata.



Già lunedì 12 in via Pascoli, un primo appuntamento ha catturato l'attenzione di chi aspettava l'autobus. Passanti si sono sfidati, divertendosi e imparando, su domande relative al conferimento dei rifiuti. In palio gadget e biglietti gratuiti offerti dall’Atp. L’informazione e la sensibilizzazione continuano anche sui mezzi pubblici, dove sono diffusi gli spot dedicati alla campagna che vedono protagonista la stella della Dinamo Marco Spissu.

Nei prossimi mesi domande e quiz arriveranno nelle sale del Cityplex Moderno, altro partner della campagna, che offrirà in palio ai concorrenti biglietti gratuiti per il cinema.