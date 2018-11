Il Vice Premier Matteo Salvini domani a Olbia

Parte da Olbia il tour in Sardegna del Leader della Lega Matteo Salvini, il Vice Premier incontrerà i cittadini giovedì 22 novembre alle ore 16,00 presso la sala della Stazione Marittima all'Isola Bianca . Attesissimo incontro tra i numerosissimi militanti e simpatizzanti della Lega, ma anche semplici curiosi. Saranno inoltre presenti il Commissario Regionale Eugenio Zoffili e i Vice Commissari Dario Giagoni, gallurese doc, e l'On Guido de Martini. Matteo Salvini proseguirà il suo viaggio in direzione Nuoro con arrivo previsto per le ore 18,00Poi proseguirà per Nuoro alle ore 18.30 presso L'exmè in Piazza Mameli e Tortolì alle 21.00 per l'inaugurazione della sede provinciale .