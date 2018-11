Sassari. Vertenza "Policlinico": si riuniscono oggi le segreterie Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl

Si incontrano oggi le Segreterie Territoriali Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl per valutare le iniziative di protesta contro il ritiro dell'accreditamento al Policlinico Sassarese. Di seguito il comunicato inviatoci.







"Alla luce degli sviluppi della vertenza “Policlinico Sassarese”, le scriventi Organizzazioni Sindacali e le lavoratrici e lavoratori, manifestano viva preoccupazione in ordine alla direzione con la quale si sta governando la crisi della casa di cura.

Premesso che in occasione del tavolo “istituzionale” convocato da Prefetto in data 9 novembre u.s., dove non abbiamo incontrato la parte datoriale, l’Assessore e lo stesso Prefetto erano speranzosi in ordine agli impegni assunti dalle parti le cui condizioni andavano nella direzione della continuità.



Augusto Ogana