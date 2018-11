Basket in carrozzina. Sconfitta per la GSD Key Estate Porto Torres nell'anticipo della serie A

DECO GROUP AMICACCI GIULIANOVA (33/56, 0/1, 11/13 T.L.) – Marchionni 25 (11/17, 0/1, 3/3 t.l.), Macek 21 (10/15, 1/1 t.l.), Miceli 9 (4/9, 1/1 t.l.), Brown 2 (1/2), Gharibloo 4 (2/3), Minella n.e., Ion n.e., Labedzki n.e., Brandimarte n.e., Kosaryna n.e., Mena Perez 16 (5/10, 6/8 t.l.). All. Accorsi















Prima sconfitta per il GSD Key Estate Porto Torres, nell’anticipo della terza giornata di andata della Serie A di basket in carrozzina. Al Palazzetto dello Sport Alberto Mura, la formazione di coach Lamine Sene ha ceduto alla DECO Group Amicacci Giulianova, con il punteggio di 56-77. Primo quarto molto combattuto, con le due squadre sempre vicine nel punteggio. Giulianova si porta sul +4, 11-7, a 5’56” dalla prima sirena, ma la Key Estate recupera subito il passivo con Mosler che giganteggia sotto canestro. Alla prima sirena gli ospiti sono nuovamente avanti di quattro lunghezze, 17-13.Mosler e Filipski ristabiliscono la parità sul 19-19, a 7’23” dall’intervallo, ma Macek allunga ancora una volta. Risponde Filipski con una tripla, poi la DECO Group trova il primo break importante, impostando una forte difesa su Mosler e tenendolo lontano da canestro: 12-0 di parziale e punteggio sul 35-22 ospite. E si va negli spogliatoi per l’intervallo lungo così. Botta e risposta in avvio di terza frazione, con il GSD che, con Bandura, si avvicina sul -11, 28-39, a 6’48” dalla fine del periodo. Marchionni e Macek riaggiustano le distanze e portano Giulianova sul +21, 53-32, quando mancano 1’57” alla sirena. Il quarto termina con un parziale di 7-2 firmato da Filipski, sul 39-55.L’ultimo periodo inizia con la Key Estate che trova un mini-break con Puggioni e Filipski che vale il 43-57 a 7’43” dalla fine del match. La panchina della DECO Group chiama timeout e, al rientro sul parquet, la squadra abruzzese piazza un parziale di 6-0 che blocca la rimonta del GSD e, di fatto, ne spegne le residue speranze.TabelliniGSD KEY ESTATE PORTO TORRES – DECO GROUP AMICACCI GIULIANOVA 56-77 (13-17, 9-18, 17-20, 17-22)GSD KEY ESTATE PORTO TORRES (19/41, 3/9, 9/18 T.L.) – Jimenez Gonzalez (0/2 t.l.), Bandura 6 (2/10, 2/2 t.l.), Puggioni 7 (2/4, 1/1), Mosler 21 (10/16, 1/8 t.l.) Filipski 22 (5/7, 2/8, 6/6 t.l.), Falchi (0/3 da 2), Canu n.e., Sargent (0/1 da 2). All. Sene