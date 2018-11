A Sassari la prima bottega sarda con soli prodotti di Campagna Amica

E’ stata inaugurata ieri mattina a Sassari la prima Bottega italiana con soli prodotti provenienti dalle aziende agricole sarde aderenti alla rete di Campagna Amica.Si tratta della Bottega Restaurant caffè che si trova in viale Adua, dove oltre alla Bottega è presente anche il ristorante dove si serviranno menù quasi esclusivamente a km0.La fornitura arriverà dalle circa 500 aziende di tutta la Sardegna accreditate a Campagna Amica, la rete di vendita diretta più grande del mondo sotto lo stesso brand, con precedenza alle aziende locali.L’assortimento sarà ampio: olio extravergine di oliva, olive, formaggi pecorini e vaccini, passata di pomodoro "Io sono sardo", pane, pasta, riso, uova, miele, marmellate, confetture, salumi, vino, frutta e verdura di stagione, legumi, sott’olio e tutti i prodotti dell’agricoltura sarda, anche quelli tradizionali e di nicchia che spesso valorizza solo Campagna Amica.“Si tratta di prodotti esclusivamente locali e di stagione provenienti dalle aziende agricole garantiti da Campagna Amica – commenta il direttore di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Mazzetti -. Una vetrina importante per l’agroalimentare sardo. Un passo avanti importante anche per la nostra rete perché garantiremo la presenza dei prodotti locali tutti i giorni”.



“Un ulteriore passo avanti nella crescita della rete di Campagna Amica – sottolinea il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Battista Cualbu -, la grande famiglia del cibo buono e giusto che comprende le aziende e agriturismo ma anche gli alleati che stiamo trovando nei ristoratori e botteghe, oltre le scuole, le amministrazioni pubbliche e tantissimi cittadini. Campagna Amica non è solo la rete della vendita diretta dei prodotti agricoli ma anche un divulgatore dei valori, del saper fare e della cultura racchiusa nel mondo rurale. Proprio per questo è promotrice con Coldiretti dell’Iniziativa dei cittadini europei per la raccolta firme #stopcibofalso per chiedere alla Commissione europea di imporre una dichiarazione obbligatoria di origine per tutti i prodotti alimentari”.



“Un ulteriore opportunità le nostre aziende” afferma Gianni Muntoni presidente dell’agrimercato l’associazione delle imprese agricole che partecipano ai mercati di Campagna Amica del Nord Sardegna.