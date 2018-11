Consiglio comunale aperto sulla "4 corsie"

Si terrà il prossimo lunedì 26 novembre, alle 18 00 presso l'aula di via Columbano ad Alghero, il Consiglio Comunale straordinario e urgente convocato dal presidente, Matteo Tedde, con all'ordine del giorno la discussione sulla SS291 Alghero-Sassari. Alla seduta "aperta", che vedrà la partecipazione dei Sindaci della Rete Metropolitana, sono stati invitati tutti i rappresentanti istituzionali del territorio, Parlamentari e Consiglieri Regionali del Nord Sardegna, i Presidenti di Giunta e Consiglio Regionale, gli Assessori regionali ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica, i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie Locali, tutti i Sindaci del territorio e i Sindacati confederali. Considerato che il Comune di Alghero ha sempre espresso parere favorevole al completamento dell'arteria stradale e che non sussistono ostacoli di carattere paesaggistico e normativo, la convocazione segue la richiesta unanime deliberata dai consiglieri algheresi nel corso dell'ultima riunione, in cui la massima assise algherese ha riaffermato con forza, a tutti i livelli, la ferma volontà di veder ultimato il Lotto 1 della Strada Statale Alghero-Sassari a 4 corsie con spartitraffico centrale, in armonia progettuale con i lotti già realizzati come prevede il progetto Anas all'esame della competente Commissione VIA. Completamento considerato fondamentale per lo sviluppo e la crescita del territorio, in quanto trattasi della dorsale settentrionale sarda da Alghero a Olbia che non può restare incompiuta.