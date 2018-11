Da Sassari a Pristina per lo spettacolo “Incanti” la compagnia Estemporada protagonista in Kosovo

Il festival internazionale, al quale partecipano le più quotate compagnie di tutta Europa, è organizzato dall’Albanian Dance Company sotto la guida del noto coreografo Gjergj Prevazi, docente d’arte e danza nelle università di Tirana e di Pristina e all’Accademia di danza.













Il Teatro Dodona di Pristina nei giorni scorsi ha spalancato le porte alla compagnia sassarese Danza Estemporada che, impegnata nella sua tournée europea, ha presentato lo spettacolo “Incanti” di Livia Lepri all’Albanian Dance Meeting Festival.La composizione coreutica è nata da un’idea di Livia Lepri, che ha realizzato la coreografia e la regia, e di Marco Enrico, che ha lavorato alla drammaturgia. L’opera gode di un disegno luci ideato da Antonio Sisto mentre i costumi sono a cura di Matteo Cardia.“Incanti nasce dall'idea di scoprire se stessi attraverso una rivalutazione di quegli attimi apparentemente destinati a perdersi nell'oblio a causa della freneticità della vita, ma che lasciano il segno – ha spiegato Livia Lepri –. Lasciano il segno perché ci consentono di trasformare la superficialità delle cose in profondità di pensiero”.Ad esibirsi sul principale palcoscenico della capitale del Kosovo sono state le danzatrici Noemi Ravot, Marta Bullitta ed Elena Masia, seguite con attenzione dalla tour manager Gabriela Loi. Ottima è stata la risposta da parte del pubblico, data la presenza di tantissimi giovani che costituiscono la maggioranza della popolazione.Il Teatro Dodona è l’unico a non aver subito bombardanti durante il terribile conflitto degli anni Novanta, e ed è rimasto in utilizzo persino nel periodo dei combattimenti. “Qui in Kosovo abbiamo scoperto una forte volontà d’apertura verso l’Europa – hanno affermato con soddisfazione le artiste sarde – ed è tanta la fame di cultura per la danza contemporanea, in un contesto in cui la danza classica è molto seguita”.