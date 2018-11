Muay Thay Sassari, giovani sassaresi in evidenza all'Hearts on fire 6

In uno dei galà, considerato tra i più importante d'Italia e tra i più prestigiosi nel panorama dello sport dell'Arte dei Re, ancora una volta spiccano le prestazioni dei piccoli atleti del Fight Club guidati dal tecnico Vincenzo Casu.



Sul ring sono saliti i giovanissimi Nicolò Solinas, Erica Deiana, Luca Manchia, Alessandro Zedda, Melissa Allocca, Alessandro Allocca, si sono fatti valere, hanno concesso poco agli avversari e hanno messo in mostra la bontà della scuola sassarese.

Per l'esperienza e la crescita mostrata dei piccoli fighter, il tecnico Vincenzo Casu si è detto soddisfatto, anche nella convinzione che questa prestazione "servirà a preparare i campionati regionali in programma il 18 dicembre a Oristano".





Il settore giovanile muay thai del Tarantini Fight Club si è messo in evidenza nell'edizione numero sei dell'Hearts on Fire che si è svolto nei giorni scorsi nella palestra comunale di Maracalagonis.