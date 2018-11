“Alcol è sofferenza”, a Sassari un incontro sul tema delle dipendenze

I Club degli Alcolisti in Trattamento della Provincia di Sassari sono una comunità multi familiare composta da 2 a 12 famiglie con problemi alcol correlati e si riuniscono una volta la settimana, all’incontro può partecipare tutta la famiglia. I C.A.T. hanno sede a Sassari , Porto Torres, Sorso, Ozieri, Alghero e Ossi.













L’Associazione degli Alcolisti in Trattamento della Provincia di Sassari ha organizzato, in collaborazione con l’ATS Sardegna - ASSL Sassari e con il Comune di Sassari, un incontro pubblico di reciproca conoscenza tra le famiglie che partecipano ai Club degli Alcolisti in Trattamento e la collettività sul tema “Alcol è sofferenza, con i C.A.T. la sobrietà è possibile”. L’incontro si svolge sabato 24 novembre a partire dalle 9 presso il Palazzo di Città, al corso Vittorio Emanuele II a Sassari.Il programma della manifestazione ruota intorno alle testimonianze delle famiglie che mirano a sensibilizzare sia la comunità sia i rappresentanti delle istituzioni pubbliche sul grave problema dell’alcolismo. Il loro intervento è arricchito dalle parole dei medici del SedD della ASSL Sassari e del sindaco di Sassari Nicola Sanna.