Latte Dolce Calcio, Federico Pireddu convocato in rappresentativa serie D

Il Sassari calcio Latte Dolce è società che poggia la sua mission e il suo progetto sulla crescita e sviluppo del suo vivaio. Tanti i frutti germogliati negli anni sull'albero biancoceleste, metafora abusata ma calzante in riferimento ai tanti giocatori che da via Leoncavallo sono partiti per scalare le montagne del pallone isolano – e non solo – ed alle attività messe in campo dal club del presidente Roberto Fresu a sostegno del Settore Giovanile, da sempre eccellenza riconosciuta e oggi ancora più proiettato verso un domani positivo e



«La prima squadra per i giovani del Sassari calcio Latte Dolce è allo stesso punto traguardo da raggiungere e trampolino di lancio. Il rapporto attivato con l'Atalanta calcio un dippiù che ci ha aiutato a migliorare nell'approccio al lavoro con i ragazzi del vivaio e nelle tecniche di insegnamento del calcio ai ragazzi stessi. I risultati delle diverse squadre giovanili impegnate nei vari campionati di categoria testimoniano che la strada intrapresa è quella giusta. Le prestazioni di alcuni dei tanti prodotti del vivaio alla ribalta della serie D certificano la bontà del progetto. Crediamo nel futuro, scommettiamo sul domani e abbiamo fiducia nel lavoro dei nostri dirigenti e tecnici. Fiducia nei nostri ragazzi, risorsa del calcio sassarese e isolano».



Ultima soddisfazione, ma solo in odine di tempo, la convocazione in rappresentativa nazionale di serie D per Federico Pireddu, prodotto del vivaio biancoceleste che già due anni fa si era messo in luce al suo primo gol da “millennial”, è stato convocato dal commissario tecnico Tiziano De Parte per il raduno in programma a Roma il 28 e 29 novembre 2018. Perno dell'undici di mister Stefano Udassi, instancabile pendolino di fascia e parte integrante del gruppo, Federico dopo l'esordio in serie di due anni fa ha vissuto un’esperienza all'Atletico Uri in Eccellenza per poi tornare alla casa madre e conquistare fiducia del tecnico e posto da titolare.

Al giocatore va il forte abbraccio e il grande in bocca al lupo della dirigenza, dello staff, della squadra, di tuti i tesserati e della tifoseria del Sassari calcio Latte Dolce.