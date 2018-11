Passione bike, ad Alghero nasce la scuola di ciclismo per bimbi di tutte le età

Sono appena iniziati ad Alghero i corsi di ciclismo FCI (Federazione Ciclistica Italiana) per i più piccoli, organizzati dallo staff dell'Alghero Bike, Associazione sportiva e realtà consolidata negli anni che ha riunito tantissimi appassionati di bike e mountain bike del territorio. La Scuola di ciclismo ha aperto i corsi per i bimbi a partire dai 5 anni, nella scuola elementare di via Malta. Ha come finalità quella di promuovere ed avviare allo sport del ciclismo/mtbattraverso lo sviluppo e l'apprendimento delle capacità tecniche e delleconoscenze indispensabili per una conduzione della bicicletta in pienocontrollo e massima sicurezza. I bambini che iniziano ad usare la bicicletta sviluppano capacità motorie importanti: l'equilibrio, la percezione dello spazio e del moto. Sviluppano anche abilità percettive, acquistano consapevolezza del proprio corpo e della muscolatura, e allo stesso tempo si divertono sulle due ruote interagendo con altri bambini.







La scuola è seguita da uno staff tecnico formato da personale qualificato e abilitato all'insegnamento del ciclismo/Mountain Bike, attraverso i corsi di istruttore conseguiti presso la Federazione ciclistica italiana. Sono quattro i maestri che allenano i bambini. Tre di primo livello: Enrico Canu, Renato Moro Merella e Cristian Masala che seguono i bimbi dai 5 anni agli 11, e un maestro di secondo livello Claudio Amendola che segue i bimbi dagli 11 ai 16 anni. La preparazione dei maestri permette di seguire i più piccoli nella fase di approccio alla bicicletta, completando quella che è la crescita motoria e sensoriale de bambino. Non solo: durante le lezioni interagiscono con gli altri bambini e imparano a fare squadra.







Nel link riportato in chiusura dell'articolo, potete ascoltare il Presidente della Scuola Alghero Bike Luciano Catogno che ci ha raccontato la grande passione per la bicicletta, fino alla realizzazione di un altro suo grande sogno che è la Scuola di ciclismo per i più piccoli.





Per iscrizioni e informazioni sulla scuola: info@algherobike.it

tel 338 24 85 924