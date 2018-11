Alghero. Inaugurazione del Centro di Ascolto per le donne vittime di violenza

Domenica 25 novembre, alle ore 12, inaugura nella sua sede di via Pola, a Fertilia, il Centro di Ascolto per Donne vittime di violenza. Il Centro offrirà un servizio completamente gratuito, garantendo la massima privacy. Il tema della violenza di genere rappresenta purtroppo nel nostro Paese, da Nord a Sud, una priorità. Pertanto, grazie all'impegno dell’Associazione “Rete delle Donne di Alghero”, insieme al Comune di Alghero, è nata forte l'esigenza di realizzare ed offrire un servizio di estrema utilità anche per il nostro territorio. Donne vittime di violenza psicologica o fisica, donne che vivono momenti di difficoltà o solitudine, potranno rivolgersi al Centro Ascolto Donna e troveranno un team di operatrici appositamente formate, psicologhe e avvocatesse pronte a sostenerle e accompagnarle nel loro percorso. L'apertura del Centro s'inserisce all'interno di un più ampio calendario di eventi programmati dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Alghero e dal Comitato Unico di Garanzia, insieme a numerose associazioni locali, per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne 2018.