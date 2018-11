Sassari. Tentano di rubare all'Auchan, uno di loro doveva scontare una pena di 9 anni

Ieri gli agenti della Polizia di Sassari hanno arrestato un 44enne, sassarese, e denunciato un altro uomo 48enne, per tentato furto in concorso.

Gli agenti sono intervenuti presso il centro commerciale Auchan, dove poco prima, erano stati fermati due uomini con della merce non pagata. I predetti, infatti erano stati notati da un addetto alla sicurezza mentre si aggiravano con fare sospetto nel reparto alimentari.

Il bottino, consistente in due porzioni di formaggio e sette salsicce, dal valore complessivo di 43 euro, occultato sotto i loro indumenti, è stato recuperato e riconsegnato all’avente diritto.

I due sono stati accompagnati in Questura, e denunciati in stato di libertà per tentato furto in concorso, inoltre il 44enne avendo fornito false generalità è stato altresi’ denunciato per il medesimo reato.

A seguito di ulteriori accertamenti, l’uomo è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione, pertanto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Sassari-Bancali, dove dovrà scontare una pena detentiva di 9 anni, 10 mesi e 14 giorni.