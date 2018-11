Sassari. Poliambulatorio Andriolu, in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione

La Cassa Ticket e i Servizi Amministrativi territoriali, invece, sono a disposizione dell'utenza.

















Sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione all'interno del poliambulatorio Andriolu. L'intervento, iniziato nella seconda metà di ottobre, comprende la riorganizzazione delle postazioni polivalenti e la realizzazione di una nuova sala d'aspetto più ampia e confortevole dotata di un impianto di climatizzazione.Al termine dei lavori, i nuovi front office saranno destinati ai servizi Cup, Cassa Ticket e Servizi amministrativi territoriali (scelta o revoca del medico, emissione esenzioni dal pagamento del ticket agli aventi diritto, assistenza integrativa, richiesta tessera sanitaria con valenza europea e altri ancora).Il progetto di riorganizzazione garantirà una maggiore ampiezza degli spazi sia per i cittadini sia per gli operatori.Si ricorda a tutti gli utenti che, fino al completamento dei lavori, sarà possibile prenotare le visite specialistiche presso uno degli sportelli Cup presenti sul territorio della Assl Sassari o contattando i numeri 1533 da telefono fisso - 070/276424 da dispositivo mobile.