Settima edizione della mostra interattiva “La magia della matematica” al Liceo Azuni

di SSN

Da mercoledì 28 novembre a sabato 1 dicembre, nella sede centrale del Liceo Azuni di Sassari in via Rolando 4, è possibile visitare la mostra “La magia della matematica”. Giunta alla sua settima edizione, l’iniziativa nasce dal desiderio di condividere con il pubblico, e in particolare con gli studenti che dovranno scegliere la scuola secondaria superiore alla quale iscriversi, le esperienze interattive realizzate dagli allievi del corso logico-filosofico e dei laboratori didattici extracurricolari del progetto "Matematica fra le mani". La mostra, che offrirà soprattutto ai ragazzi la possibilità di sperimentare dal vivo principi e curiosità della matematica e della geometria, si aprirà con un’incursione nel mondo della riflessione su specchi piani per scoprire le proprietà degli angoli piani e solidi e i colori roteanti del caleidoscopio.



Seguirà un viaggio alla scoperta della insolita geometria delle tassellature periodiche e aperiodiche e dei tasselli autoreplicanti. Interessante ed attuale sarà anche una sfida a Nim, a Go e a Hex, vecchi e nuovi giochi di abilità. Si concluderà con uno sguardo ai segreti della crittografia, dalle antiche scitali fino alla cervellotica Enigma, protagonista del controspionaggio durante la seconda guerra mondiale. La mostra è visitabile nei giorni di mercoledì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 13, e di venerdì e sabato, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 19. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al numero 3286256458.