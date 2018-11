Torres ko, il Ladispoli passa al Vanni Sanna

di SSN

Nella quattordicesima giornata del giorne d in serie D la Torres inizia bene ma termina malissimo nella gara interna la Vanni Sanna contro il Ladispoli. In gol Sarritzu su assist di Demartis al 6'. Quasi subito, al 9' giunge il pareggio del Ladispoli con Sganga e gol del 2-1 nella ripresa al 9' di Cardella su rigore.

I rossoblù chiudono in nove uomini con le espulsioni di Minutolo e Peana nel finale.